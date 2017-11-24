Определился лучший игрок V тура Лиги чемпионов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, 32-летний португальский форвард набрал 43% голосов после того, как забил два гола в ворота кипрского клуба АПОЭЛ в гостевом матче пятого тура группового этапа турнира, окончившимся победой "Реала" со счетом 6:0.

Второе место занял нападающий французского "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар (28%), третье и четвертое поделили польский нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски и бельгийский полузащитник английского "Челси" Эден Азар (по 8%).