    Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 00:00
    Определился лучший игрок матча VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и германским "Айнтрахтом".

    Как сообщает Report, этого звания удостоился Камило Дуран в составе "скакунов".

    Он стал одним из ключевых архитекторов победы нашей команды, забив 2 гола в ворота соперника.

    Отметим, что "Карабах" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2.

    Лента новостей