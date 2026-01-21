Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"
Футбол
- 22 января, 2026
- 00:00
Определился лучший игрок матча VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и германским "Айнтрахтом".
Как сообщает Report, этого звания удостоился Камило Дуран в составе "скакунов".
Он стал одним из ключевых архитекторов победы нашей команды, забив 2 гола в ворота соперника.
Отметим, что "Карабах" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2.
