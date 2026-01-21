"Qarabağ"ın futbolçusu "Ayntraxt"la oyununun ən yaxşısı seçilib
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 23:44
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda keçirilmiş "Qarabağ" - "Ayntraxt" (Almaniya) oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin oyunçusu Kamilo Duran bu ada layiq görülüb.
O, sözügedən matçda 2 qol vurmaqla komandasının qələbəsində əsas pay sahiblərindən biri olub.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
