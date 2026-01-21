İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qarabağ"ın futbolçusu "Ayntraxt"la oyununun ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 23:44
    Qarabağın futbolçusu Ayntraxtla oyununun ən yaxşısı seçilib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda keçirilmiş "Qarabağ" - "Ayntraxt" (Almaniya) oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin oyunçusu Kamilo Duran bu ada layiq görülüb.

    O, sözügedən matçda 2 qol vurmaqla komandasının qələbəsində əsas pay sahiblərindən biri olub.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

    Futbol Kamilo Duran "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası
    Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"

    Son xəbərlər

    23:56

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    23:52

    ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı Avropa ölkələrinə qarşı yeni tariflər tətbiq etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:44

    "Qarabağ"ın futbolçusu "Ayntraxt"la oyununun ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    23:40
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Ayntraxt"a son dəqiqədə vurduğu qolla qalib gəlib - YENİLƏNİB-6

    Futbol
    23:36
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşa biləcək, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək?

    Daxili siyasət
    23:22

    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    23:09
    Foto
    Video

    Sumqayıtda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    23:07

    "Moody`s": Azərbaycanın büdcə mövqeyi dayanıqlı qalır

    Maliyyə
    23:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Davos Forumundakı fikirləri dünya məbuatında işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti