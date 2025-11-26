Определился лучший игрок матча "Наполи" - "Карабах"
Футбол
- 26 ноября, 2025
- 02:53
В УЕФА назвали лучшего игрока матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и агдамским "Карабахом".
Как сообщает Report, звания удостоился полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей.
Шотландец забил первый гол в ворота "скакунов" на 66-й минуте, а также нанес удар, после которого отрикошетивший от Марко Янковича мяч вошел в ворота "Карабаха" на 72-й минуте.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Наполи".
