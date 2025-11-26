Определился лучший игрок матча "Наполи" - "Карабах"

В УЕФА назвали лучшего игрока матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report, звания удостоился полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей.

Шотландец забил первый гол в ворота "скакунов" на 66-й минуте, а также нанес удар, после которого отрикошетивший от Марко Янковича мяч вошел в ворота "Карабаха" на 72-й минуте.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Наполи".