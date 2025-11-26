Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Определился лучший игрок матча "Наполи" - "Карабах"

    Футбол
    • 26 ноября, 2025
    • 02:53
    Определился лучший игрок матча Наполи - Карабах

    В УЕФА назвали лучшего игрока матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и агдамским "Карабахом".

    Как сообщает Report, звания удостоился полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминей.

    Шотландец забил первый гол в ворота "скакунов" на 66-й минуте, а также нанес удар, после которого отрикошетивший от Марко Янковича мяч вошел в ворота "Карабаха" на 72-й минуте.

    Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Наполи".

    Лига чемпионов УЕФА матч "Наполи" - "Карабах"
    "Napoli" - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

