"Napoli" - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 02:09
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda keçirilmiş "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Neapol təmsilçisinin heyətində Skott Maktominey bu ada layiq görülüb.
Qeyd edək ki, o, komandasının 2:0 hesablı qələbəsində pay sahibi olub. Maktominey 66-cı dəqiqədə "Napoli"nin ilk qolunu vurub.
