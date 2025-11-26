İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Napoli" - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 02:09
    Napoli - Qarabağ oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda keçirilmiş "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Neapol təmsilçisinin heyətində Skott Maktominey bu ada layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, o, komandasının 2:0 hesablı qələbəsində pay sahibi olub. Maktominey 66-cı dəqiqədə "Napoli"nin ilk qolunu vurub.

