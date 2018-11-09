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    Определился лучший футболист недели в Лиге чемпионов

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист недели в Лиге чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, после матчей 4-го тура звания лучшего футболиста удостоился нападающий "Тоттенхема" Гарри Кейн.

    25-летний форвард по итогам голосования обошел Милана Павкова ("Срвена Звезда", Сербия), Карима Бензема ("Реал Мадрид", Испания) и Рияда Мареза ("Манчестер сити", Англия).

    Отметим, что Гарри Кейн отличился в домашней игре с голландской ПСВ в 4-м туре Лиги чемпионов, закончившейся со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхема", где он забил оба гола. 

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