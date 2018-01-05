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    Определилось новое рабочее место бывшего главного тренера команды "Кешля"

    60-летний специалист будет работать в тбилисском Динамо

    Баку. 5 января.REPORT.AZ/ Определилось новое рабочее место бывшего главного тренера футбольной команды "Кешля" Заура Сванадзе.

    Как сообщает Report, 60-летний специалист будет работать на родине в Грузии. Он был назначен помощником главного тренера основной команды тбилисского "Динамо" Кахабера Качаравы.

    Отметим, что Заур Сванадзе с лета 2015 года по октябрь 2017 года был главным тренером клуба "Кешля". В нынешнем сезоне он был отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды.

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