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    Определились все участники чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку - СПИСОК

    Жеребьевка финала состоится 8 апреля на Бакинском олимпийском стадионе

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определились все 16 участников чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку.

    Как сообщает Report, последним в финал соревнования, которое начнется 5 мая, вышла сборная Австрии.

    Таким образом, на чемпионате Европы, который продлится до 21 мая, будут соревноваться следующие команды:

    1. Азербайджан

    2. Бельгия

    3. Португалия

    4. Швеция

    5. Англия

    6. Украина

    7. Италия

    8. Босния и Герцеговина

    9. Германия

    10. Голландия

    11. Дания

    12. Сербия

    13. Франция

    14. Испания

    15. Шотландия

    16. Австрия.

    Отметим, что жеребьевка финала состоится 8 апреля на Бакинском олимпийском стадионе. 

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