Определились все участники чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку - СПИСОК

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определились все 16 участников чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку.

Как сообщает Report, последним в финал соревнования, которое начнется 5 мая, вышла сборная Австрии.

Таким образом, на чемпионате Европы, который продлится до 21 мая, будут соревноваться следующие команды:

1. Азербайджан

2. Бельгия

3. Португалия

4. Швеция

5. Англия

6. Украина

7. Италия

8. Босния и Герцеговина

9. Германия

10. Голландия

11. Дания

12. Сербия

13. Франция

14. Испания

15. Шотландия

16. Австрия.

Отметим, что жеребьевка финала состоится 8 апреля на Бакинском олимпийском стадионе.