Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

В Кубке Азербайджана по футболу определились все пары 1/8 финала.

Как сообщает Report, последним в плей-офф квалифицировался бакинский "Нефтчи", обыграв в рамках II квалификационного этапа "МОИК" со счетом 6:2.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

"Габала" - "Шафа"

"Шамахы" - "Баку Спортинг"

"Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"

"Карабах" - "Карван-Евлах"

"Имишли" - "Сабах"

"Зиря" - "Нефтчи"

"Шахдаг Гусар" - "Туран Товуз"

"Дифаи" - "Сумгайыт"

Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут 2-3 декабря.