    Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 29 октября, 2025
    • 21:23
    Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

    В Кубке Азербайджана по футболу определились все пары 1/8 финала.

    Как сообщает Report, последним в плей-офф квалифицировался бакинский "Нефтчи", обыграв в рамках II квалификационного этапа "МОИК" со счетом 6:2.

    Кубок Азербайджана

    1/8 финала

    "Габала" - "Шафа"

    "Шамахы" - "Баку Спортинг"

    "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"

    "Карабах" - "Карван-Евлах"

    "Имишли" - "Сабах"

    "Зиря" - "Нефтчи"

    "Шахдаг Гусар" - "Туран Товуз"

    "Дифаи" - "Сумгайыт"

    Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут 2-3 декабря.

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

