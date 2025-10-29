Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
Футбол
- 29 октября, 2025
- 21:23
В Кубке Азербайджана по футболу определились все пары 1/8 финала.
Как сообщает Report, последним в плей-офф квалифицировался бакинский "Нефтчи", обыграв в рамках II квалификационного этапа "МОИК" со счетом 6:2.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
"Габала" - "Шафа"
"Шамахы" - "Баку Спортинг"
"Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"
"Карабах" - "Карван-Евлах"
"Имишли" - "Сабах"
"Зиря" - "Нефтчи"
"Шахдаг Гусар" - "Туран Товуз"
"Дифаи" - "Сумгайыт"
Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут 2-3 декабря.
