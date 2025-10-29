Azərbaycan Kuboku: 1/8 final mərhələsinin cütləri bəlli olub
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 20:48
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, buna II təsnifat mərhələsinin oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.
Azərbaycan Kuboku
1/8 final mərhələsinin cütləri:
"Qəbələ" - "Şəfa"
"Şamaxı" - "Baku Sportinq"
"Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz"
"Qarabağ" - "Karvan-Yevlax"
"İmişli" - "Sabah"
"Zirə" - "Neftçi"
"Şahdağ Qusar" - "Turan Tovuz"
"Difai" - "Sumqayıt"
Qeyd edək ki, 1/8 final qarşılaşmaları dekabrın 2-3-də keçiriləcək.
