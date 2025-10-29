İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Kuboku: 1/8 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:48
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, buna II təsnifat mərhələsinin oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.

    Azərbaycan Kuboku

    1/8 final mərhələsinin cütləri:

    "Qəbələ" - "Şəfa"

    "Şamaxı" - "Baku Sportinq"

    "Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz"

    "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax"

    "İmişli" - "Sabah"

    "Zirə" - "Neftçi"

    "Şahdağ Qusar" - "Turan Tovuz"

    "Difai" - "Sumqayıt"

    Qeyd edək ki, 1/8 final qarşılaşmaları dekabrın 2-3-də keçiriləcək.

    Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

