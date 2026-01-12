Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Определились время и место проведения второго проверочного матча "Нефтчи" на сборах в Абу-Даби.

    Как сообщили Report в клубе, встреча с "Пирамидс" (Египет) состоится 13 января в 18:00 по бакинскому времени на стадионе "Мухаммед бин Заед".

    Отметим, что "Нефтчи", одержавший победу со счетом 3:0 в первом проверочном матче против "Кайрата" (Казахстан), в последней игре, которая состоится 16 января, встретится с китайским клубом "Чэнду Жунчэн".

