Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом
Футбол
- 12 января, 2026
- 17:35
Определились время и место проведения второго проверочного матча "Нефтчи" на сборах в Абу-Даби.
Как сообщили Report в клубе, встреча с "Пирамидс" (Египет) состоится 13 января в 18:00 по бакинскому времени на стадионе "Мухаммед бин Заед".
Отметим, что "Нефтчи", одержавший победу со счетом 3:0 в первом проверочном матче против "Кайрата" (Казахстан), в последней игре, которая состоится 16 января, встретится с китайским клубом "Чэнду Жунчэн".
