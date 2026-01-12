"Neftçi"nin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 17:04
"Neftçi"nin Əbu-Dabi toplanışında keçirəcəyi ikinci yoxlama oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "Piramids"lə (Misir) görüş yanvarın 13-də, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da "Məhəmməd bin Zayed" stadionunda baş tutacaq.
Qeyd edək ki, ilk sınaq matçında "Kayrat"a (Qazaxıstan) 3:0 hesabı ilə qalib gələn "Neftçi" yanvarın 16-da keçiriləcək sonuncu oyunda Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubu ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
17:52
Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndiribFutbol
17:48
"Azercell Telecom" yeni rouminq paketlərini istifadəyə verirİKT
17:48
ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edibDaxili siyasət
17:44
Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilibRegion
17:43
Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıbBiznes
17:40
Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcəkBiznes
17:38
Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:28
Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcəkXarici siyasət
17:24