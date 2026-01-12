"Neftçi"nin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:04
    Neftçinin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib

    "Neftçi"nin Əbu-Dabi toplanışında keçirəcəyi ikinci yoxlama oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "Piramids"lə (Misir) görüş yanvarın 13-də, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da "Məhəmməd bin Zayed" stadionunda baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, ilk sınaq matçında "Kayrat"a (Qazaxıstan) 3:0 hesabı ilə qalib gələn "Neftçi" yanvarın 16-da keçiriləcək sonuncu oyunda Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    "Neftçi" klubu Əbu dabi Futbol Yoxlama oyunu Misir "Piramids"
