    Футбол
    • 10 октября, 2025
    • 21:56
    Определились стартовые составы сборных Франции и Азербайджана на отборочный матч ЧМ-2026

    Сегодня стали известны стартовые составы сборных Франции и Азербайджана, которые встретятся в отборочном матче чемпионата мира-2026.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

    Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Дайо Упамекано, Кингсли Коман, Юго Экитике, Килиан Мбаппе, Майкл Олис, Адриен Рабьо, Вильям Салиба, Кефрен Тюрам, Тео Эрнандес.

    Азербайджан: Шахруддин Махаммадалиев, Элвин Джафаргулиев, Бехлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рустам Ахмедзаде, Элвин Бадалов, Абдулла Хайбуллаев, Торал Байрамов, Гисмет Алиев.

    Отмечается, что матч Франция – Азербайджан начнётся сегодня в 22:45 по бакинскому времени.

