Определились стартовые составы сборных Франции и Азербайджана на отборочный матч ЧМ-2026
Футбол
- 10 октября, 2025
- 21:56
Сегодня стали известны стартовые составы сборных Франции и Азербайджана, которые встретятся в отборочном матче чемпионата мира-2026.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:
Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Дайо Упамекано, Кингсли Коман, Юго Экитике, Килиан Мбаппе, Майкл Олис, Адриен Рабьо, Вильям Салиба, Кефрен Тюрам, Тео Эрнандес.
Азербайджан: Шахруддин Махаммадалиев, Элвин Джафаргулиев, Бехлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рустам Ахмедзаде, Элвин Бадалов, Абдулла Хайбуллаев, Торал Байрамов, Гисмет Алиев.
Отмечается, что матч Франция – Азербайджан начнётся сегодня в 22:45 по бакинскому времени.
