DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 21:25
Bu gün DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində üz-üzə gələcək Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Fransa: Mayk Menyan, Malo Qyusto, Dayo Upamekano, Kinqsli Koman, Yoqo Ekitike, Kilian Mbappe (k), Maykl Olise, Adrien Rabyo, Vilyam Saliba, Kefren Tyuram, Teo Ernandes.
Azərbaycan: Şahruddin Məhəmmədəliyev, Elvin Cəfərquliyev, Bəhlul Mustafazadə, Anton Krivotsyuk, Emin Mahmudov (k), Mahir Emreli, Rüstəm Əhmədzadə, Elvin Bədəlov, Abdulla Xaybullayev, Toral Bayramov, Qismət Alıyev.
Qeyd edək ki, bu gün reallaşacaq Fransa - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
Son xəbərlər
22:15
İbrahim Kalın: Azərbaycandan dünya bazarlarına açılan enerji xətləri qlobal enerjinin sabitliyində mühüm rol oynayırRegion
21:49
Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olubFutbol
21:40
Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıbRegion
21:38
Azərbaycan Basketbol Liqasında "Abşeron Lions" "Gəncə"ni məğlub edibKomanda
21:35
İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıqRegion
21:25
DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıbFutbol
21:17
Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edibİnfrastruktur
21:07
Video
Prezident İlham Əliyev Tacikistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşıbXarici siyasət
21:05