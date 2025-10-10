DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 21:25
    Bu gün DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində üz-üzə gələcək Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Fransa: Mayk Menyan, Malo Qyusto, Dayo Upamekano, Kinqsli Koman, Yoqo Ekitike, Kilian Mbappe (k), Maykl Olise, Adrien Rabyo, Vilyam Saliba, Kefren Tyuram, Teo Ernandes.

    Azərbaycan: Şahruddin Məhəmmədəliyev, Elvin Cəfərquliyev, Bəhlul Mustafazadə, Anton Krivotsyuk, Emin Mahmudov (k), Mahir Emreli, Rüstəm Əhmədzadə, Elvin Bədəlov, Abdulla Xaybullayev, Toral Bayramov, Qismət Alıyev.

    Qeyd edək ki, bu gün reallaşacaq Fransa - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    Определились стартовые составы сборных Франции и Азербайджана на отборочный матч ЧМ-2026

