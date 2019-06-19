Определились потенциальные соперники "Карабаха" на еврокубках

Определились потенциальные соперники "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в случае победы азербайджанского клуба над албанским "Партизани", команда сыграет с победителем встречи "Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия).

В случае, если агдамскому клубу не удастся победить "Партизани", тогда его будет ожидать матч с победителем встречи "Шериф" (Молдова) - "Сабуртало" (Грузия) в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоятся 9-10 и 16-17 июля, матчи второго квалификационного раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля. Игры второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут с 25 июня по 1 августа.