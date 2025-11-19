Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Определились 39 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

    Футбол
    • 19 ноября, 2025
    • 06:43
    Определились 39 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

    По итогам последних матчей отборочного этапа в ночь на 19 ноября определились еще пять участников чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в странах Северной Америки - США, Канаде и Мексике.

    Как сообщает Report, в финальную стадию мундиаля квалифицировались сборные Швейцарии, Испании, Шотландии, Австрии и Бельгии.

    Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия и Бельгия.

    В розыгрыше остается еще девять путевок на первенство планеты.

