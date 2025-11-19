İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    DÇ-2026-da iştirak edəcək 48 milli komandadan 39-u məlum olub

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 06:16
    Şimali Amerika ölkələrində - ABŞ, Kanada və Meksikada 2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının daha beş iştirakçısı məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunlar İsveçrə, İspaniya, Şotlandiya, Avstriya və Belçika yığmalarıdır.

    DÇ-2026-da iştirak edəcək yığmaların tam siyahısı artıq belədir: ABŞ, Kanada, Meksika, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika Respublikası, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Seneqal, Kot-d'İvuar, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Almaniya, Niderland, İsveçrə, İspaniya, Şotlandiya, Avstriya və Belçika.

    DÇ-2026-da iştirak üçün daha doqquz yer qalıb.

    Определились 39 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

