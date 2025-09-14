Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах"
- 14 сентября, 2025
- 12:51
Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах".
Как сообщает Report, встречу обслужит бельгийский арбитр ФИФА Эрик Ламбрехтс.
Помощниками судьи выступят Ко Де Вейрд и Кевин Монте, а функцию четвёртого арбитра исполнит Натан Вербумен.
Отметим, что матч "Бенфика" – "Карабах" состоится 16 сентября в 23:00 по бакинскому времени.
