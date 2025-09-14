Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Футбол
    • 14 сентября, 2025
    • 12:51
    Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА Бенфика – Карабах

    Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах".

    Как сообщает Report, встречу обслужит бельгийский арбитр ФИФА Эрик Ламбрехтс.

    Помощниками судьи выступят Ко Де Вейрд и Кевин Монте, а функцию четвёртого арбитра исполнит Натан Вербумен.

    Отметим, что матч "Бенфика" – "Карабах" состоится 16 сентября в 23:00 по бакинскому времени.

    футбол Лига чемпионов УЕФА "Карабах" "Бенфика"
    Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb

