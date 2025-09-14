İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 14 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Çempionlar Liqası: Benfika - Qarabağ oyununun hakimləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyununun hakimkəri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanı belçikalı FIFA Referisi Erik Lambrexts idarə edəcək.

    Co De Veird və Kevin Monteni köməkçi hakim funksiyasını yerinə yetirəcəklər.

    Natan Verbumen isə dördüncü hakim kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Qeyd edək ki,  "Benfika" - "Qarabağ" matçı sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ klubu hakimlər benfika klubu
    Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах"

    Son xəbərlər

    13:24

    Vüsal Qurbanov: "Azərbaycanda yanğın və partlayış riskləri də icbari sığortaya daxil ediləcək"

    Maliyyə
    13:18

    Noyabrın 1-dən Ermənistan sərhəd möhüründə Ağrıdağın təsviri olmayacaq

    Region
    13:11

    OPEC-in baş katibi: Neft gələcəkdə də dünya üçün həyati əhəmiyyət daşıyacaq

    Energetika
    13:07

    Azərbaycan və Özbəkistan sığorta sektorunda vahid data sistemi üzərindən əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

    Maliyyə
    13:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında ikinci yeri tutub - YENİLƏNİB

    Komanda
    12:55
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunun yeni salınacaq Qaraxanbəyli kəndinin təməlini qoyub

    Daxili siyasət
    12:53

    AMB: Sığortaçılar maliyyə dayanıqlılığı və xidmət keyfiyyətinə dair məlumatı açıqlayacaq

    Maliyyə
    12:48

    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 nəfər ölüb

    Region
    12:34

    Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti