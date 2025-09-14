Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb
Futbol
- 14 sentyabr, 2025
- 12:34
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyununun hakimkəri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanı belçikalı FIFA Referisi Erik Lambrexts idarə edəcək.
Co De Veird və Kevin Monteni köməkçi hakim funksiyasını yerinə yetirəcəklər.
Natan Verbumen isə dördüncü hakim kimi fəaliyyət göstərəcək.
Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" matçı sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da baş tutacaq.
