Определены судьи на игру между "Карабахом" и "Атлетико"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на матч между командой “Карабах” и испанским представителем "Атлетико" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, матч 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе рассудит бригада французских рефери.

Лига чемпионов

Группа C, III тур

18 октября

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Главный судья: Рудди Буке

Боковые судьи: Гийом Дебар, Фредерик Кано

Вспомогательные судьи: Амори Делеру, Франсуа Летексье

Четвертый судья: Бертран Жуанно (все из Франции)