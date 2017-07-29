Определены арбитры на ответный матч между клубами "Шериф" и "Карабах"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на ответный матч между молдавской командой "Шериф" и клубом "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Как сообщает Report, игра поручена израильской судейской бригаде под руководством Роя Райншрайбера. Ему будут помогать боковые арбитры Амихай Иешуа Мозес и Дан Ученик, в качестве четвёртого арбитра - Даниэль Бар Натан.

Представитель УЕФА - латвиец Эдгарс Пукинскс, судья-инспектор - литовец Паулюс Мальжинскас.

Р. Райншрайбер в сезоне 2015-2016 в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы обслуживал матч "Габалы" с грузинским "Динамо", состоявшийся в Тбилиси. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:1. Израильский рефери показал по 2 жёлтых карточки игрокам каждой стороны, наряду с этим он удалил с поля одного игрока "Динамо".

Отметим, что матч, который состоится 1 августа на стадионе "Шериф", начнется в 21:00 по бакинскому времени.