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    ЕК предлагает большую интеграцию стран-кандидатов еще до вступления

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 17:40
    ЕК предлагает большую интеграцию стран-кандидатов еще до вступления

    Европейский союз расширяет сотрудничество со странами-кандидатами на вступление в ЕС в сфере противодействия дезинформации и гибридным угрозам, предоставляя им возможность участвовать в совместных проектах еще до вступления в объединение.

    Как сообщает европейское бюро Report, к проектам Европейского центра демократической устойчивости смогут присоединиться Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Украина и Косово.

    По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, сотрудничество в сфере безопасности, противодействия гибридным атакам и дезинформации позволит странам-кандидатам вносить вклад в обеспечение общей безопасности Европы еще до завершения переговоров о вступлении в ЕС.

    Кос назвала эту инициативу примером "усиленной постепенной интеграции", предлагаемой Еврокомиссией. Такой подход предполагает более широкое участие стран-кандидатов в работе ЕС на промежуточных этапах переговоров.

    Поскольку процесс вступления в ЕС требует времени, Еврокомиссия предлагает расширять возможности для постепенной интеграции стран-кандидатов еще до их присоединения к объединению, отметила она.

    По ее словам, если страна-кандидат выполнит все необходимые требования для участия в определенной системе или подсистеме Евросоюза, она сможет присоединиться к ней еще до получения полноправного членства.

    "Больше Европы до вступления в ЕС" - так Кос охарактеризовала этот подход.

    Марта Кос Европейский союз (ЕС)
    MiniBoss
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