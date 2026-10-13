Украинский депутат: Благодарны президенту Азербайджана за гуманитарную помощь

Украина ощущает поддержку Азербайджана через оказываемую гуманитарную помощь.

Об этом сказал восточноевропейскому бюро Report депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа", член комитета по энергетической политике Сергей Нагорняк.

Он подчеркнул, что поставки генераторов, трансформаторов и кабелей из Азербайджана оказывают существенную поддержку Украине:

"Сейчас в энергетическом секторе Украины наблюдается нехватка ресурсов. Мы понимаем, что зимой может возникнуть достаточно сложная ситуация. Однако мы благодарны друзьям, в том числе азербайджанскому народу, президенту Ильхаму Алиеву за то, что они регулярно помогают Украине. Все это сейчас необходимо нашей стране, чтобы украинцы смогли пережить очередную зиму".

Нагорняк отметил, что Украина сейчас переживает непростой период:

"Наши автозаправочные станции подвергаются ударам. Удары наносятся не только по прифронтовым районам, но и по Киеву. Автозаправочные станции на основных магистралях между Киевом и Львовом, между Киевом и Харьковом, между Харьковом и Днепром являются мишенями. Эти АЗС обеспечивают логистику как силовых структур, так и медицинских учреждений, врачей, волонтеров, а также гражданского населения".

Депутат добавил, что, несмотря на все трудности, украинцы продолжают держаться благодаря поддержке таких друзей, как Азербайджан:

"Мы благодарны за поддержку, и мы обязательно выстоим. Желаем успехов нашим друзьям в Азербайджане, желаем Азербайджану процветания. Желаем, чтобы на азербайджанской земле всегда царил мир".