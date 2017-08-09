Определена дата поступления в продажу билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Стала известна дата поступления в продажу билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген" (Дания) в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, болельщики начиная с 12:00 часов 12 августа могут приобрести билеты в кассах Республиканского стадиона им. Тофика Бахрамова, где состоится матч.

Стоимость билетов в обычные секторы составляет 1-10 манатов, в сектор VIP - 50 манатов.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Копенгаген" состоится 15 августа и начнется в 21:00.