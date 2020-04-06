АФФА о кандидатуре Ди Франческо в сборную Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

"Каких-либо новшеств относительно назначения главного тренера в сборную Азербайджана нет".

Об этом Report заявил завотделом по печати и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла, касаясь кандидатуры итальянского специалиста Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Официальный представитель Федерации подчеркнул отсутствие каких-либо новшеств как относительно Ди Франческо, так и других кандидатов.

Отметим, что турецкое издание Fotospor написало о получении Эусебио Ди Франческо предложения от сборной Азербайджана.

*** 12:19

Определился очередной кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на Fotospor, это - итальянский специалист Эусебио Ди Франческо.

Ранее работавший в различных итальянских командах Ди Франческо в 2017 году, будучи главным тренером "Ромы", посетил Баку для матча в групповом этапе Лиги чемпионов с "Карабахом".

Матч на Бакинском олимпийском стадионе завершился победой итальянцев со счетом 2: 1.

На данный момент специалистом также серьезно интересуется турецкий клуб "Фенербахче".

Отметим, что ранее кандидатами на пост главного тренера сборной Азербайджана были также итальянские специалисты Джанни Де Бьязи, Луиджи Ди Бьяджо и Чезаре Пранделли.