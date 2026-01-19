УЕФА назначил швейцарских судей на матч "Карабах" - "Айнтрахт" в Лиге чемпионов
Футбол
- 19 января, 2026
- 13:26
Объявлены назначения на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и германским "Айнтрахтом", который пройдет в Баку.
Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Швейцарии.
Главным судьей игры назначен Сандро Шерер. Ему будут помогать соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Функции четвертого судьи выполнит Йоханнес фон Мандах. На VAR - Федай Сан, AVAR - Лукас Фендрих.
Представителем УЕФА назначен швед Пер Элиассон.
Напомним, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" пройдет 21 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
