    УЕФА назначил швейцарских судей на матч "Карабах" - "Айнтрахт" в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 19 января, 2026
    • 13:26
    УЕФА назначил швейцарских судей на матч Карабах - Айнтрахт в Лиге чемпионов

    Объявлены назначения на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и германским "Айнтрахтом", который пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Швейцарии.

    Главным судьей игры назначен Сандро Шерер. Ему будут помогать соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Функции четвертого судьи выполнит Йоханнес фон Мандах. На VAR - Федай Сан, AVAR - Лукас Фендрих.

    Представителем УЕФА назначен швед Пер Элиассон.

    Напомним, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" пройдет 21 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Лента новостей