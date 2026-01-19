"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun təyinatları açıqlanıb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 13:10
Bakıda "Qarabağ" və Almaniyanın "Ayntraxt" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununun təyinatları açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma İsveçrədən olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.
Baş hakim Sandro Şerer olacaq. Ona həmyerliləri Stefan De Almeyda və Yonas Erni kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Yohannes fon Mandak yerinə yetirəcək. VAR-da Fedayi San, AVAR-da Lukas Fendrix əyləşəcəklər.
UEFA nümayəndəsi isə isveçli Per Eliassondur.
Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" qarşılaşması yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
13:23
Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıbHadisə
13:19
Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı materiallar dərc edibXarici siyasət
13:10
"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun təyinatları açıqlanıbFutbol
13:10
Foto
Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyədə iki bürünc medal qazanıblarFərdi
13:02
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
12:59
Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİVEnergetika
12:59
Azərbaycan ADB-nin dekarbonizasiyası çətin sektorlarda emissiyaların azaldılması proqramına qoşula bilərMaliyyə
12:56
Simonyan erməni müxalifətini spekulyasiyada ittiham edibRegion
12:47
Video