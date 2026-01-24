Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Премьер Чехии Бабиш переизбран председателем движения ANO

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 20:16
    Чешский премьер-министр Андрей Бабиш в субботу на съезде правящего движения ANO ("Акция недовольных граждан") в Праге вновь избран его председателем.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ЧТК, за его кандидатуру проголосовали 196 делегатов из 209.

    "Подавляющее большинство участников отчетно-выборного съезда правящего в Чехии движения ANO высказалось за переизбрание на посту председателя премьера Андрея Бабиша. Из 209 делегатов его кандидатуру поддержали 196 человек, двое выступили против и 11 делегатов воздержались. Бабиш непрерывно возглавляет ANO с момента основания движения в 2012 году. Первым заместителем председателя движения вновь избран вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек", - говорится в сообщении.

    В своем выступлении на съезде Бабиш напомнил об уверенной победе движения на парламентских выборах в октябре 2025 года, по итогам которых ANO вместе с двумя меньшими движениями, SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты" составило правящую коалицию и образовало коалиционное правительство.

    "Чтобы не потерять поддержку избирателей, не дать им повода для того, чтобы разочароваться в нас, мы должны приложить все силы для того, чтобы выполнить их наказы, прежде всего, в социально-экономической сфере", - подчеркнул Бабиш.

    Премьер также выступил с предложением выдвинуть от движения ANO кандидата на пост президента республики. Чтобы этот кандидат получил максимально широкую поддержку, он не должен обязательно быть членом ANO. "Это может быть разделяющий наши взгляды известный общественный деятель или деятель культуры, литературы, искусства, науки", - сказал Бабиш.

    Очередные выборы президента Чехии должны состояться в январе 2028 года. Предыдущие выборы выиграл Петр Павел, победивший во втором туре Бабиша.

    Çexiyanın Baş naziri yenidən ANO hərəkatının sədri seçilib

