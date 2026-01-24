Çexiyanın Baş naziri yenidən ANO hərəkatının sədri seçilib
- 24 yanvar, 2026
- 20:43
Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş şənbə günü Praqada keçirilən hakim ANO hərəkatının ("Narazı vətəndaşların aksiyası") qurultayında yenidən sədr seçilib.
"Report" Çexiyanın İnformasiya Agentliyinə (ÇİA) istinadən xəbər verir ki, onun namizədliyini 209 nümayəndədən 196-sı dəstəkləyib.
"Çexiyanın hakim ANO hərəkatının hesabat-seçki qurultayı iştirakçılarının ikisi onun seçilməsinin əleyhinə səs verib, 11 nümayəndə bitərəf qalıb. Babiş 2012-ci ildə hərəkatın yarandığı gündən fasiləsiz olaraq ANO-ya rəhbərlik edir. Hərəkatın birinci sədr müavini vəzifəsinə yenidən vitse-prezident və sənaye və ticarət naziri Karel Qavliçek seçilib", - məlumatda deyilir.
Qurultaydakı çıxışında Babiş ANO-nun 2025-ci il oktyabrda parlament seçkilərində qətiyyətli qələbəsini xatırladıb. Bu seçkilərin nəticəsinə görə ANO iki kiçik hərəkatla koalisiyalı hökumət qurub.
"Seçicilərimizin dəstəyini itirməmək, onların bizdən məyusluğuna səbəb verməmək üçün biz onların tapşırıqlarını, ilk növbədə sosial-iqtisadi sahədə olan tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik", - Babiş vurğulayıb.
Baş nazir həmçinin ANO hərəkatından respublika prezidenti vəzifəsinə namizəd irəli sürməyi təklif edib. Bu namizədin maksimum geniş dəstək alması üçün onun mütləq ANO üzvü olması vacib deyil. "Bu, bizim baxışlarımızı bölüşən tanınmış ictimai xadim və ya mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, elm xadimi ola bilər", - Babiş bildirib.
Çexiyada növbəti prezident seçkiləri 2028-ci ilin yanvarında keçirilməlidir. Əvvəlki seçkiləri ikinci turda Babişi məğlub edən Petr Pavel qazanıb.