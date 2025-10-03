Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Объявлен состав сборной Украины на матч со сборной Азербайджана

    Футбол
    • 03 октября, 2025
    • 09:45
    Объявлен состав сборной Украины на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборными Исландии и Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Сергей Ребров пригласил 25 игроков.

    В список вошли три вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.

    В линии защиты: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Микола Матвиенко, Юхим Конопля, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко.

    Среди полузащитников в заявке: Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, Микола Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков и Руслан Малиновский.

    Линию атаки составят Владислав Ванат и Артем Довбик.

    Отметим, что 10 октября сборная Украины встретится в группе D с Исландией в Рейкьявике, а со сборной Азербайджана - 13 октября в Кракове.

    ЧМ-2026 футбол Украина состав
    Ukrayna yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyəti bəlli olub

    Лента новостей