İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi

    Ukrayna yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyəti bəlli olub

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Ukrayna yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyəti bəlli olub

    Ukrayna yığmasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya və Azərbaycan milli komandalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Sergey Rebrov 25 futbolçu dəvət edib.

    Qapıçılar:

    Georgi Buşan ("Polissya"), Anatoli Trubin ("Benfika", Portuqaliya), Dmitro Rıjnik ("Şaxtyor");

    Müdafiəçilər: İlya Zabarnı (PSJ, Fransa), Aleksandr Svatok ("Ostin", ABŞ), Valeri Bondar, Mikola Matvienko, Yuxim Konoplya (hamısı "Şaxtyor"), Aleksandr Timçik ("Dinamo", Kiyev), Vitali Mikolenko ("Everton", İngiltərə), Boqdan Mixayliçenko ("Polissya");

    Yarımmüdafiəçilər: Yeqor Yarmolyuk ("Brentford", İngiltərə), İvan Kalyujnı ("Metallist 1925"), Mikola Şaparenko, Vladimir Brajko, Nazar Voloşin (hamısı "Dinamo", Kiyev), Georgi Sudakov ("Benfika", Portuqaliya), Artyom Bondarenko ("Şaxtyor"), Aleksey Qutsulyak, Aleksandr Nazarenko (hər ikisi "Polissye"), Viktor Tsiqankov ("Jirona", İspaniya), Aleksandr Zubkov ("Trabzonspor", Türkiyə), Ruslan Malinovski ("Cenoa", İtaliya);

    Hücumçular: Artyom Dovbik ("Roma", İtaliya), Vladislav Vanat ("Jirona", İspaniya);

    Ehtiyat heyət: Ruslan Neşeret, Aleksandr Pixalyonok (hər ikisi "Dinamo", Kiyev), Oleq Oçeretko, Dmitri Kriskiv (hər ikisi "Şaxtyor"), Yevgeni Çeberko ("Kolambus Kryu", ABŞ), Maksim Taloverov ("Stok Siti", İngiltərə).

    Qeyd edək ki, Ukrayna millisi D qrupunda, oktyabrın 10-da Reykyavikdə İslandiya, 13-də isə Krakovda Azərbaycan millisi ilə üz-üzə gələcək.

    DÇ-2026 seçmə mərhələ Azərbaycan millisi Ukrayna millisi heyət
    Объявлен состав сборной Украины на матч со сборной Азербайджана

    Son xəbərlər

    10:03

    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

    Digər ölkələr
    09:50

    Rusiya sərhədi yaxınlığında itkin düşmüş norveçli əsgərlər tapılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    09:46

    "Yuxarı Baş" qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq

    Turizm
    09:38

    Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

    Energetika
    09:38

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın illik Konfransında iştirak ediblər

    Futbol
    09:37

    Türkiyədə İsrailə casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb

    Region
    09:31

    Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

    Energetika
    09:24
    Video

    "Qarabağ"ın futbolçusunun qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    09:15

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" bu gün "İmişli"ni, "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti