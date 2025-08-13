Обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов Азербайджана

Накануне сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в первую "десятку" вошли игроки, забившие 100 и более голов (эти игроки уже завершили карьеру).

Рекорд Назима Алиева, забившего 183 гола, пока недостижим. На втором месте - Мушфиг Гусейнов со 125 голами, а на третьем - Ровшан Ахмедов, отстающий от него на 9 голов.

Лучший результат среди игроков Премьер-лиги в прошлом сезоне показал Филип Озобич. Хорватский полузащитник, забивший 66 голов, делит с Юнисом Гусейновым 23-е место в списке.

33 футболиста, забившие больше всего голов за 33 сезона: