Обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов Азербайджана

Обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов Азербайджана Накануне сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны.
Футбол
13 августа 2025 г. 11:12
Обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов Азербайджана

В преддверии сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в первую "десятку" вошли игроки, забившие 100 и более голов (эти игроки уже завершили карьеру).

Рекорд Назима Алиева, забившего 183 гола, пока недостижим. На втором месте - Мушфиг Гусейнов со 125 голами, а на третьем - Ровшан Ахмедов, отстающий от него на 9 голов.

Лучший результат среди игроков Премьер-лиги в прошлом сезоне показал Филип Озобич. Хорватский полузащитник, забивший 66 голов, делит с Юнисом Гусейновым 23-е место в списке.

33 футболиста, забившие больше всего голов за 33 сезона:

1 Назим Алиев 183
2 Мушфиг Гусейнов 125
3 Ровшан Ахмедов 116
4-5 Гурбан Гурбанов 115
Самир Алекперов 115
6 Алай Бахрамов 108
7 Надир Набиев 103
8-9 Хагани Мамедов 102
Вадим Васильев 102
10 Кянан Каримов 101
11 Муса Гурбанов 94
12 Фазиль Парваров 89
13 Самир Мусаев 88
14-15 Фаррух Исмаилов 85
Имамьяр Сулейманов 85
16 Самир Алиев 84
17 Исмаил Мамедов 76
18 Ильхам Мамедов 74
19 Азер Исаев 73
20 Паша Алиев 72
21 Бадри Кварацхелия 71
22 Заур Рамазанов 70
23-24 Филип Озобич 66
Юнис Гусейнов 66
25-26 Видади Рзаев 65
Махир Алиев 65
27 Рауф Алиев 63
28-30 Махмуд Гурбанов 61
Рамиз Мамедов 61
Георгий Адамиа 61
31 Махир Эмрели 59
32 Рашад Абдуллаев 58
33 Давит Волкови 54
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çempionatları tarixinin bombardirlərinin siyahısı açıqlanıb

