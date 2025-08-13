Обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов Азербайджана

В преддверии сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана обнародован список лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны.
Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в первую "десятку" вошли игроки, забившие 100 и более голов (эти игроки уже завершили карьеру).
Рекорд Назима Алиева, забившего 183 гола, пока недостижим. На втором месте - Мушфиг Гусейнов со 125 голами, а на третьем - Ровшан Ахмедов, отстающий от него на 9 голов.
Лучший результат среди игроков Премьер-лиги в прошлом сезоне показал Филип Озобич. Хорватский полузащитник, забивший 66 голов, делит с Юнисом Гусейновым 23-е место в списке.
33 футболиста, забившие больше всего голов за 33 сезона:
|1
|Назим Алиев
|183
|2
|Мушфиг Гусейнов
|125
|3
|Ровшан Ахмедов
|116
|4-5
|Гурбан Гурбанов
|115
|Самир Алекперов
|115
|6
|Алай Бахрамов
|108
|7
|Надир Набиев
|103
|8-9
|Хагани Мамедов
|102
|Вадим Васильев
|102
|10
|Кянан Каримов
|101
|11
|Муса Гурбанов
|94
|12
|Фазиль Парваров
|89
|13
|Самир Мусаев
|88
|14-15
|Фаррух Исмаилов
|85
|Имамьяр Сулейманов
|85
|16
|Самир Алиев
|84
|17
|Исмаил Мамедов
|76
|18
|Ильхам Мамедов
|74
|19
|Азер Исаев
|73
|20
|Паша Алиев
|72
|21
|Бадри Кварацхелия
|71
|22
|Заур Рамазанов
|70
|23-24
|Филип Озобич
|66
|Юнис Гусейнов
|66
|25-26
|Видади Рзаев
|65
|Махир Алиев
|65
|27
|Рауф Алиев
|63
|28-30
|Махмуд Гурбанов
|61
|Рамиз Мамедов
|61
|Георгий Адамиа
|61
|31
|Махир Эмрели
|59
|32
|Рашад Абдуллаев
|58
|33
|Давит Волкови
|54