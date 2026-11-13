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    SpaceX впервые попытается поймать корабль Starship при возвращении из космоса

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 15:40
    SpaceX впервые попытается поймать корабль Starship при возвращении из космоса

    Компания SpaceX в ходе запланированного на 13 ноября запуска Starship впервые попытается вернуть космический корабль на стартовую площадку в Техасе и поймать его механическими захватами башни.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Пятнадцатый полет Starship намечен на 22:45 по Гринвичу (02:45 14 ноября по Баку) с космодрома Starbase. Ракета во второй раз должна вывести на орбиту партию действующих спутников Starlink.

    При этом по состоянию на утро пятницы SpaceX еще не получила разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.

    План миссии предусматривает возвращение в Техас как ускорителя Super Heavy, так и верхней ступени Starship, выполняющей функции космического корабля. После 14 витков вокруг Земли корабль должен вернуться примерно через 22 часа после старта.

    Ранее SpaceX трижды ловила ускоритель Super Heavy механическими захватами стартовой башни, последний раз - в марте 2025 года. Для приема корабля ускоритель потребуется убрать с площадки.

    В компании заявили, что успешное выполнение миссии станет прорывным моментом в превращении Starship в надежную ракету, пригодную для быстрого повторного использования".

    SpaceX Starship Соединенные Штаты Америки (США)
    MiniBoss
    44 filmi

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