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    Сборная Азербайджана завоевала 6 медалей на летней юношеской Олимпиаде

    Спорт
    • 13 ноября, 2026
    • 15:37
    Сборная Азербайджана завоевала 6 медалей на летней юношеской Олимпиаде

    Азербайджанская сборная завершила IV летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре (Сенегал) с 6 медалями.

    Как сообщает Report, 3 из них золотые и 3 - серебряные.

    Среди членов сборной золотые медали завоевали дзюдоист Ибрагим Талыбов (55 кг), пляжные борцы Тунар Гулиев (70 кг) и Эльгюн Керимли (90 кг).

    Серебряные медали завоевали пляжный борец Нихад Сулейманлы (80 кг), тхэквондист Адиль Кязымлы (73 кг) в и боксерша Гюлер Гусейнова (51 кг).

    Азербайджан был представлен на IV летних юношеских Олимпийских играх 13 спортсменами.

    Дакар летние Олимпийские игры
    Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurub
    Azerbaijan finishes Dakar Youth Olympics with six medals
    44 filmi
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