В Нахчыване пресекли транзит почти 30 кг жидкого метамфетамина из Ирана в Германию

Сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления пресекли попытку транзита через Азербайджан около 30 кг жидкого метамфетамина, замаскированного под партию фруктовых соков и энергетических напитков, следовавшую из Ирана в Германию.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Транспортное средство было остановлено для проверки на таможенном посту "Шахтахты". При сканировании груза на стационарном рентген-аппарате инспекторы зафиксировали подозрительные изображения и обратили внимание на то, что часть коробок была помечена следами подпалин для отличия от остальной партии.

В ходе дальнейшего досмотра с привлечением служебной собаки в 11 коробках были обнаружены 84 прозрачные пластиковые бутылки с красной жидкостью, имеющей резкий запах.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы, сокрытое от контроля вещество является метамфетамином в жидком виде. Его чистый вес составил 29 кг 485,111 г.

По факту ведется расследование.