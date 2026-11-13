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    В Нахчыване пресекли транзит почти 30 кг жидкого метамфетамина из Ирана в Германию

    Бизнес
    • 13 ноября, 2026
    • 15:36
    В Нахчыване пресекли транзит почти 30 кг жидкого метамфетамина из Ирана в Германию

    Сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления пресекли попытку транзита через Азербайджан около 30 кг жидкого метамфетамина, замаскированного под партию фруктовых соков и энергетических напитков, следовавшую из Ирана в Германию.

    Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

    Транспортное средство было остановлено для проверки на таможенном посту "Шахтахты". При сканировании груза на стационарном рентген-аппарате инспекторы зафиксировали подозрительные изображения и обратили внимание на то, что часть коробок была помечена следами подпалин для отличия от остальной партии.

    В ходе дальнейшего досмотра с привлечением служебной собаки в 11 коробках были обнаружены 84 прозрачные пластиковые бутылки с красной жидкостью, имеющей резкий запах.

    Согласно заключению Центра судебной экспертизы, сокрытое от контроля вещество является метамфетамином в жидком виде. Его чистый вес составил 29 кг 485,111 г.

    По факту ведется расследование.

    В Нахчыване пресекли транзит почти 30 кг жидкого метамфетамина из Ирана в Германию
    В Нахчыване пресекли транзит почти 30 кг жидкого метамфетамина из Ирана в Германию

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Нахчыванская Автономная Республика
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    Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıb
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