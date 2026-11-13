В школах Азербайджана с 16 ноября начнутся осенние каникулы

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана 16 ноября начнутся осенние каникулы, которые завершатся 20 ноября.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

С учетом выходных первым учебным днем после каникул для школ с шестидневной рабочей неделей станет 21 ноября, а с пятидневной - 23 ноября.

Осенние каникулы также распространяются на группы дошкольной подготовки.