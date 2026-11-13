В школах Азербайджана с 16 ноября начнутся осенние каникулы
Наука и образование
- 13 ноября, 2026
- 15:32
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В общеобразовательных учреждениях Азербайджана 16 ноября начнутся осенние каникулы, которые завершатся 20 ноября.
Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
С учетом выходных первым учебным днем после каникул для школ с шестидневной рабочей неделей станет 21 ноября, а с пятидневной - 23 ноября.
Осенние каникулы также распространяются на группы дошкольной подготовки.
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