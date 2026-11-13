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    В школах Азербайджана с 16 ноября начнутся осенние каникулы

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2026
    • 15:32
    В школах Азербайджана с 16 ноября начнутся осенние каникулы

    В общеобразовательных учреждениях Азербайджана 16 ноября начнутся осенние каникулы, которые завершатся 20 ноября.

    Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

    С учетом выходных первым учебным днем после каникул для школ с шестидневной рабочей неделей станет 21 ноября, а с пятидневной - 23 ноября.

    Осенние каникулы также распространяются на группы дошкольной подготовки.

    Общеобразовательные учреждения Азербайджана
    Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaq
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