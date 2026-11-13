Рынок мобильной связи в Азербайджане вырос на 5%

В январе-октябре текущего года объем услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составил 1 млрд 104,7 млн манатов, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

За отчетный период предприятия сферы информации и связи оказали услуг на 3 млрд 639,6 млн манатов, что в реальном выражении на 9,9% больше, чем годом ранее.

Из общего объема 589,1 млн манатов (16,2%) пришлось на интернет-услуги, 641,5 млн манатов (17,6%) - на разработку программного обеспечения и консультирование в этой сфере, 427,7 млн манатов (11,7%) - на информационные услуги, 876,6 млн манатов (24,1%) - на прочие информационные услуги и услуги связи.

В реальном выражении стоимость услуг по разработке программного обеспечения и консультированию выросла на 29%, интернет-услуг - на 21,6%, информационных услуг - на 6,4%, мобильной связи - на 2,7%, прочих информационных услуг и услуг связи - на 2,3%.