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    Рынок мобильной связи в Азербайджане вырос на 5%

    ИКТ
    • 13 ноября, 2026
    • 15:33
    Рынок мобильной связи в Азербайджане вырос на 5%

    В январе-октябре текущего года объем услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составил 1 млрд 104,7 млн манатов, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщили Report в Госкомстате.

    За отчетный период предприятия сферы информации и связи оказали услуг на 3 млрд 639,6 млн манатов, что в реальном выражении на 9,9% больше, чем годом ранее.

    Из общего объема 589,1 млн манатов (16,2%) пришлось на интернет-услуги, 641,5 млн манатов (17,6%) - на разработку программного обеспечения и консультирование в этой сфере, 427,7 млн манатов (11,7%) - на информационные услуги, 876,6 млн манатов (24,1%) - на прочие информационные услуги и услуги связи.

    В реальном выражении стоимость услуг по разработке программного обеспечения и консультированию выросла на 29%, интернет-услуг - на 21,6%, информационных услуг - на 6,4%, мобильной связи - на 2,7%, прочих информационных услуг и услуг связи - на 2,3%.

    Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda mobil rabitə bazarı 5 % böyüyüb
    44 filmi
    44 filmi

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