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    Бабиш: Чехия предложила Азербайджану учебно-боевые самолеты L-39NG

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 15:53
    Бабиш: Чехия предложила Азербайджану учебно-боевые самолеты L-39NG

    Чехия и Азербайджан рассматривают возможности расширения сотрудничества в сфере авиации, включая поставки чешских самолетов L-39NG.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Дублине.

    А. Бабиш сообщил, что Прага предлагает Баку модернизированные учебно-боевые самолеты L-39NG производства компании Aero Vodochody, которые продвигаются на международном рынке как экономичное средство противодействия беспилотникам.

    "Этот самолет постепенно приобретает отличную репутацию Drone Hunter (охотник за дронами). У него более низкие эксплуатационные расходы, и логично использовать более дешевые средства для уничтожения беспилотников, чем запускать по ним F-16 с ракетой стоимостью миллион евро", - заявил чешский премьер.

    По его словам, Прага также ведет переговоры о поставке восьми самолетов L-39NG Болгарии - этот вопрос А. Бабиш намерен обсудить с болгарским коллегой.

    Андрей Бабиш Военное сотрудничество Азербайджано-чешское сотрудничество Истребитель F-16 (Fighting Falcon)
    Babiş: Çexiya Azərbaycana "L-39NG" tipli təlim-döyüş təyyarələri təklif edib
    Babiš: Czechia offered L-39NG combat-trainer aircraft to Azerbaijan
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