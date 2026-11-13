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    Babiş: Çexiya Azərbaycana "L-39NG" tipli təlim-döyüş təyyarələri təklif edib

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 16:02
    Babiş: Çexiya Azərbaycana L-39NG tipli təlim-döyüş təyyarələri təklif edib

    Çexiya və Azərbaycan aviasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını, o cümlədən Çexiyanın "L-39NG" tipli təyyarələrin tədarükünü nəzərdən keçirir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Dublində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    A.Babiş bildirib ki, Praqa Bakıya "Aero Vodochody" şirkətinin istehsalı olan və beynəlxalq bazarda pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı qənaətcil mübarizə vasitəsi kimi təqdim edilən modernləşdirilmiş "L-39NG" təlim-döyüş təyyarələrini təklif edir.

    "Bu təyyarə getdikcə "Drone Hunter" (dron ovçusu) kimi əla nüfuz qazanır. Onun istismar xərcləri daha aşağıdır və dronları məhv etmək üçün bir milyon avro dəyərində raketlə təchiz edilmiş "F-16" əvəzinə daha ucuz vasitələrdən istifadə etmək məntiqlidir", - Çexiya Baş naziri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Praqa həmçinin Bolqarıstana 8 "L-39NG" təyyarəsinin tədarükü ilə bağlı danışıqlar aparır - A.Babiş bu məsələni bolqarıstanlı həmkarı ilə müzakirə etmək niyyətindədir.

    Andrey Babiş Azərbaycan-Çexiya əməkdaşlığı
    Бабиш: Чехия предложила Азербайджану учебно-боевые самолеты L-39NG
    Babiš: Czechia offered L-39NG combat-trainer aircraft to Azerbaijan
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