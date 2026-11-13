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    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 месяцев экспертизу прошел 91 проект

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 15:51
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 месяцев экспертизу прошел 91 проект

    В январе-сентябре текущего года в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах финансовую экспертизу прошел 91 проект.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов за 9 месяцев.

    Согласно документу, из них завершено 59 проектов общей стоимостью 1 млрд 38 млн манатов, а еще 32 проекта находятся на стадии реализации.

    Министерство финансов Азербайджана Карабах Восточный Зангезур
    Azərbaycanda 9 ayda 91 layihə maliyyə ekspertizasına cəlb olunub
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