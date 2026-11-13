В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 месяцев экспертизу прошел 91 проект
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 15:51
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В январе-сентябре текущего года в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах финансовую экспертизу прошел 91 проект.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов за 9 месяцев.
Согласно документу, из них завершено 59 проектов общей стоимостью 1 млрд 38 млн манатов, а еще 32 проекта находятся на стадии реализации.
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