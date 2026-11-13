Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Владимир Норов: ЦА и Азербайджан могут стать региональным центром промышленного ИИ

    ИКТ
    • 13 ноября, 2026
    • 15:51
    Владимир Норов: ЦА и Азербайджан могут стать региональным центром промышленного ИИ

    Центральная Азия и Азербайджан могут стать значимым региональным узлом в сфере промышленного ИИ, управления данными и цифровых услуг.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии, экс-министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на II Саммите по искусственному интеллекту в Баку.

    По его словам, годовой внешнеторговый оборот Центральной Азии составляет около $216 млрд, а при более прочных связях между странами общий объем торговли может достичь $500 млрд.

    "Основными движущими силами этого развития могут стать энергетика, стратегические полезные ископаемые, транспорт, обрабатывающая промышленность и цифровые услуги", - отметил он.

    Норов также заявил, что Транскаспийский оптико-волоконный кабель, напрямую соединяющий казахстанский Актау с азербайджанским Сумгайытом, создает альтернативный маршрут передачи данных в Европу.

    "Мы можем объединить энергоресурсы, оптоволоконные сети, облачные услуги, научные исследования и специалистов по ИИ. Там, где это целесообразно, можно совместно использовать вычислительные ресурсы. Каждая страна может определить модель инфраструктуры, которая наилучшим образом соответствует ее потребностям. Конфиденциальные данные должны обрабатываться в рамках четких национальных правил и с необходимыми мерами защиты", - отметил Норов.

    Экс-министр считает, что дата-центры, производство энергии и электросети должны планироваться в едином порядке. При выборе места также необходимо учитывать водный фактор - объем имеющихся водных ресурсов, применяемую систему охлаждения и возможности повторного использования сточных вод.

    Владимир Норов Центральная Азия Искусственный интеллект (ИИ) Волоконно-оптический кабель по дну Каспия
    Vladimir Norov: "Mərkəzi Asiya və Azərbaycan sənaye süni intellekti üçün regional mərkəzə çevrilə bilər"
    Azerbaijan and Central Asia could become regional AI hub, Norov says
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