Владимир Норов: ЦА и Азербайджан могут стать региональным центром промышленного ИИ

Центральная Азия и Азербайджан могут стать значимым региональным узлом в сфере промышленного ИИ, управления данными и цифровых услуг.

Как передает Report, об этом заявил председатель Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии, экс-министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на II Саммите по искусственному интеллекту в Баку.

По его словам, годовой внешнеторговый оборот Центральной Азии составляет около $216 млрд, а при более прочных связях между странами общий объем торговли может достичь $500 млрд.

"Основными движущими силами этого развития могут стать энергетика, стратегические полезные ископаемые, транспорт, обрабатывающая промышленность и цифровые услуги", - отметил он.

Норов также заявил, что Транскаспийский оптико-волоконный кабель, напрямую соединяющий казахстанский Актау с азербайджанским Сумгайытом, создает альтернативный маршрут передачи данных в Европу.

"Мы можем объединить энергоресурсы, оптоволоконные сети, облачные услуги, научные исследования и специалистов по ИИ. Там, где это целесообразно, можно совместно использовать вычислительные ресурсы. Каждая страна может определить модель инфраструктуры, которая наилучшим образом соответствует ее потребностям. Конфиденциальные данные должны обрабатываться в рамках четких национальных правил и с необходимыми мерами защиты", - отметил Норов.

Экс-министр считает, что дата-центры, производство энергии и электросети должны планироваться в едином порядке. При выборе места также необходимо учитывать водный фактор - объем имеющихся водных ресурсов, применяемую систему охлаждения и возможности повторного использования сточных вод.