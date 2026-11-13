Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Анкара предложила Дамаску партнерство в сфере строительства и экологии

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 15:42
    Анкара предложила Дамаску партнерство в сфере строительства и экологии

    Турция заявила о своей готовности содействовать Сирии в процессе послевоенного восстановления, охватывающем такие направления, как жилищное строительство, градостроительное планирование, развитие инфраструктуры и защита окружающей среды.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум после встречи с министром местного самоуправления и окружающей среды Сирии Мухаммадом Анджарани в рамках саммита в Анталье.

    По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере укрепления органов местного самоуправления.

    Анкара предложила Дамаску партнерство в сфере строительства и экологии
    Анкара предложила Дамаску партнерство в сфере строительства и экологии
    Анкара предложила Дамаску партнерство в сфере строительства и экологии

    Мурат Курум COP31 Градостроительство Охрана окружающей среды Сирия
    Фото
    Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcək
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