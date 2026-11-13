Анкара предложила Дамаску партнерство в сфере строительства и экологии

Турция заявила о своей готовности содействовать Сирии в процессе послевоенного восстановления, охватывающем такие направления, как жилищное строительство, градостроительное планирование, развитие инфраструктуры и защита окружающей среды.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум после встречи с министром местного самоуправления и окружающей среды Сирии Мухаммадом Анджарани в рамках саммита в Анталье.

По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере укрепления органов местного самоуправления.