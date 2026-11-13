İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 15:23
    Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Türkiyə Suriyanın yenidən qurulması prosesində mənzil tikintisi, şəhərsalma, infrastruktur və ətraf mühitin idarə olunması sahələrində əməkdaşlığa hazırdır.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, bunu COP31-in sədri, Türkiyənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum Antalyada keçirilən sammit çərçivəsində Suriyanın yerli idarəetmə və ətraf mühit naziri Məhəmməd Ancarani ilə görüşündən sonra bildirib.

    O qeyd edib ki, görüşdə mənzil tikintisi, şəhərsalma, infrastruktur, ətraf mühitin idarə olunması və yerli idarəetmə orqanlarının gücləndirilməsi sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Murat Kurum Suriya COP31
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