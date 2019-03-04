Обнародован состав сборной Хорватии на игру с Азербайджаном

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Хорватии на игры против сборных Азербайджана и Венгрии в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report, главный тренер Златко Далич на предстоящие игры пригласил 3-х вратарей, 7 защитников, 8 полузащитников и 6 нападающих.

Вратари: Ловре Калинич ("Aston Villa", Англия), Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб), Симон Слуга ("Риека")

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Тин Едвай ("Байер" Леверкузен, Германия), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Марин Леовац ("Динамо" Загреб), Антонио Милич ("Андерлехт", Бельгия), Дуе Чалета-Цар ("Mарсель", Франция)

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал Мадрид", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Милан Бадель ("Лацио", Италия), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Севилья", Испания), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Филип Брадарич ("Кальяри", Италия)

Нападающие: Иван Перишич ("Интер", Италия), Андрей Крамарич ("Hoffenhaym", Германия), Анте Ребич ("Aйнтрахт", Германия), Марко Пьяца ("Фиорентина", Итaлия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Беркало ("Вольфсбург", Германия).

В качестае запасных предумотрены вратарь Йосип Посавец ("Хайдук"), защитники - Карло Бартолец ("Норшелланн"), Марин Понграчич ("Зальцбург", Австрия) и нападающий Бруно Петкович (“Динамо" Загреб).

Отметим, что игра с Азербайджаном состоится 21 марта на стадионе "Максимир" в Загребе, с Венгрией - 24 марта на стадионе "Groupama Arena" в Будапеште.