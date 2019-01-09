Новый трансфер "Кешлы": Я высоко оцениваю свои перспективы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Это была моя первая игра. Конечно, я только узнавал членов команды на поле. Думаю, получился хороший матч".

Как сообщает Report, об этом заявил новый трансфер "Кешлы" Джон Камара, говоря о проверочном матче с "Гарадаг-Локбатаном", в котором "Кешля" выиграла со счетом 4:0.

31-летний футболист подчеркнул, что и в будущем надеется на матчи с положительным результатом: "Я был заранее осведомлен об азербайджанском футболе и "Кешля". Потому что, если не ошибаюсь, пять футболистов с моей родины играли в Азербайджане".

Выступающий за сборную Сьерра-Леоне полузащитник сказал, что желает укрепиться в новой команде. Камара подчеркнул, что обладает необходимой мотивацией для этого: "Я высоко оцениваю свои перспективы. Я сделаю все возможное, чтобы быть в составе и помогать команде".

Опытный футболист напомнил, что ранее играл в Премьер-лиге Казахстана и сказал, что всегда работает над собой: "Я верю, что приложу все усилия для помощи новой команде, буду работать над собой".

Отметим, то Джон Камара до "Кешлы" играл за казахстанский клуб "Тобол".