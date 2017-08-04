Новый футболист "Нефтчи": С технической точки зрения у нас очень сильный коллектив - ВИДЕО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Естественно, у меня была информация о "Нефтчи". "Динамо", представляющий Загреб - город, в котором я живу, в рамках отборочного этапа Лиги чемпионов 5-6 лет назад играл с этой командой. С этого времени я знаю "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом официальному телеканалу клуба заявил новый футболист "Нефтчи" Матео Мужек.

22-летний хорватский защитник сказал, что у него хорошее впечатление о столичном клубе: "С технической точки зрения у нас очень сильный коллектив. Эта команда ведет борьбу в Премьер-лиге Азербайджана, которая находится на более высоком уровне, чем чемпионат, в котором я выступал ранее. Мои товарищи по команде очень хорошие и всегда помогают мне. Поэтому меня все устраивает. В настоящее время я в команде "Нефтчи" и думаю только об этом. Посмотрим, что будет в будущем".

Отметим, что Матео Мужек перешел в "Нефтчи" из словенского клуба "Рудар". С ним подписан 2-летний контракт.