"Ноттингем Форест" подписал защитника "Ювентуса"

Английский "Ноттингем Форест" объявил о переходе итальянского правого защитника Николы Савоны из туринского "Ювентуса".

Как сообщает Report, футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом.

По данным интернет-портала Transfermarkt, англичане заплатили за трансфер € 13 млн.

"Я очень рад быть здесь. Это новый опыт для меня как для человека и игрока. Это поистине исторический клуб, и этот переход - воплощение мечты. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками на "Сити Граунд", и я отдам все силы за эту футболку", - приводит слова Савоны официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Савона провел 37 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Итальянец - воспитанник "Ювентуса", он начал играть за основную команду туринцев в августе 2024 года.