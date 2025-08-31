    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    • 31 августа, 2025
    • 05:18
    Ноттингем Форест подписал защитника Ювентуса

    Английский "Ноттингем Форест" объявил о переходе итальянского правого защитника Николы Савоны из туринского "Ювентуса".

    Как сообщает Report, футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом.

    По данным интернет-портала Transfermarkt, англичане заплатили за трансфер € 13 млн.

    "Я очень рад быть здесь. Это новый опыт для меня как для человека и игрока. Это поистине исторический клуб, и этот переход - воплощение мечты. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками на "Сити Граунд", и я отдам все силы за эту футболку", - приводит слова Савоны официальный сайт клуба.

    В минувшем сезоне Савона провел 37 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Итальянец - воспитанник "Ювентуса", он начал играть за основную команду туринцев в августе 2024 года.

