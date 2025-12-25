ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрь

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана полностью выплатил всех социальные пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за декабрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, каждой семье, получающей адресную социальную помощь, предусмотрена единовременная материальная помощь (200 манатов) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года, которая должна быть выплачена до 30 декабря.

Отметим, что ранее, 10 декабря, были выплачены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, а 19 декабря – пенсии за декабрь пенсионерам, проживающим в других регионах, и лицам, которым назначены пенсии на льготных условиях.