Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрь

    Социальная защита
    • 25 декабря, 2025
    • 15:41
    ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрь

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана полностью выплатил всех социальные пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за декабрь.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ.

    Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, каждой семье, получающей адресную социальную помощь, предусмотрена единовременная материальная помощь (200 манатов) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года, которая должна быть выплачена до 30 декабря.

    Отметим, что ранее, 10 декабря, были выплачены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, а 19 декабря – пенсии за декабрь пенсионерам, проживающим в других регионах, и лицам, которым назначены пенсии на льготных условиях.

    ГФСЗ пенсии пособия единовременная выплата
    Dekabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

    Последние новости

    16:11

    Президентские выборы в Украине могут пройти в первой половине 2026 года

    Другие страны
    16:11
    Фото

    На освобожденных территориях введены в эксплуатацию более 50 энергообъектов

    Энергетика
    16:05

    Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 году

    Это интересно
    15:56

    Умерла героиня популярного фильма "Москва слезам не верит"

    В регионе
    15:50
    Видео

    В Баку у наркокурьера, управлявшего автомобилем Land Rover, изъято 17 кг марихуаны - Оперативные кадры

    Происшествия
    15:46

    Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики

    Бизнес
    15:42
    Фото

    В Парке Победы в Ханкенди на 44 ступенях выгравированы названия освобожденных населенных пунктов

    Внутренняя политика
    15:41

    ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрь

    Социальная защита
    15:31
    Фото

    Салех Мамедов: В Азербайджане за 2015-2025гг построено и отремонтировано около 11 тыс. км дорог

    Инфраструктура
    Лента новостей