Салех Мамедов: В Азербайджане за 2015-2025гг построено и отремонтировано около 11 тыс. км дорог

В Азербайджане в течение 2025 года построено, реконструировано и отремонтировано 440,7 километра автомобильных дорог, проспектов и улиц.

Как передает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), об этом заявил председатель Правления Агентства Салех Мамедов на расширенном заседании Коллегии, посвященном итогам деятельности Агентства за 2025 год и задачам на предстоящий период.

По его словам, в результате успешных реформ, реализованных в рамках программ по развитию дорожного хозяйства, принятых в период правления президента Азербайджана Ильхама Алиева, Азербайджан занял 1-е место среди стран СНГ и 24-е место среди 141 страны мира в рейтинге качества дорожной инфраструктуры.

Сообщается, что в течение года построено, реконструировано и отремонтировано в общей сложности 440,7 км дорог, проспектов и улиц, в том числе 110,8 км дорог республиканского значения, 153,1 км дорог местного значения, 93,8 км дорог города Баку, 66 км дорог города Гянджа и 17 км дорог города Шеки.

С 2020 года по настоящее время Агентством полностью завершено строительство 17 автомобильных дорог общей протяженностью 1 338,4 км, еще по одному проекту работы выполнены частично.

На освобожденных от оккупации территориях в рамках различных программ реализуются проекты по строительству 64 автомобильных дорог общей протяженностью 3 720,5 км, а также одного аэропорта.

В настоящее время на автомобильных дорогах ведется строительство 47 тоннелей общей протяженностью 70,9 километра, 447 мостов общей длиной 9 581,6 погонного метра и 16 виадуков протяженностью 3 871 погонный метр.

Завершены буровые работы в 37 тоннелях общей длиной 66,9 км, а 7 тоннелей протяженностью 13,6 км уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, завершено строительство 392 мостов общей длиной 8 839,1 погонного метра и 9 виадуков протяженностью 1 965 погонных метров.

Мамедов отметил, что в 2015–2025 годах ГААДА в целом построило, реконструировало и отремонтировало 10 826,9 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

На автомобильных дорогах общего пользования и в городе Баку построены 129 новых мостов, 40 путепроводов, 8 автомобильных тоннелей, 52 подземных и надземных пешеходных перехода, а также проведены ремонтные работы на 53 мостах.