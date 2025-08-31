    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    "Nottingem Forest" "Yuventus"dan müdafiəçi alıb

    Futbol
    • 31 avqust, 2025
    • 05:46
    Nottingem Forest Yuventusdan müdafiəçi alıb

    İngiltərənin "Nottingem Forest" klubu Turin "Yuventus"undan sağ cinah müdafiəçisi Nikola Savonanı transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu yeni klubu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb.

    "Transfermarkt" internet portalının məlumatına görə, ingilislər transfer üçün 13 milyon avro ödəyib.

    "Burada olmaqdan çox şadam. Bu, bir insan və oyunçu kimi mənim üçün yeni təcrübədir. Bu, həqiqətən tarixi klubdur və bu transfer gerçəkləşən arzudur. "City Ground"da azarkeşlər önündə oynamaq fürsətini səbirsizliklə gözləyirəm və bu forma üçün hər şey edəcəyəm", - klubun rəsmi saytı Savonadan sitat gətirir.

    Ötən mövsüm Savona 37 oyun keçirib, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. İtaliyanın "Yuventus"unun yetirməsidir, o, 2024-cü ilin avqustunda Turin klubunun əsas komandasında oynamağa başlayıb.

